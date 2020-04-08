У любви нет преград: как люди бесконтактно влюбляются и отмечают дни рождения

В это непростое для всех время мы начинаем адаптироваться жить в условиях ограничений. Людям нельзя запретить любить и заботиться о близких. Мы решили рассказать о том, как в период коронавируса люди продолжают влюбляться, организовывать свидания на расстоянии и праздновать бесконтактные дни рождения.

Свидание на крыше

Режим самоизоляции помог живущим в соседних домах парню и девушке обрести друга друга. Житель Нью-Йорка Джереми Кохен впервые увидел свою возлюбленную Тори, когда она танцевала на крыше дома напротив. Джереми заинтересовался девушкой и решил направить к ней дрон с номером своего телефона. К сожалению, встретиться вживую ребята пока не могут, и Джереми придумал устроить свидание на расстоянии. Тори с радостью согласилась.



Несмотря на удаленный формат, парень готовился к первому свиданию основательно. Побрился, почистил зубы, сделал несколько отжиманий и даже самостоятельно подстригся, ведь все барбершопы закрыты из-за коронавируса. Пришлось постараться и с выбором наряда, чтобы впечатлить девушку на первом свидании.

Джереми сумел воссоздать атмосферу ресторана на крыше дома Тори. Для этого он заранее договорился с ее соседкой по комнате, чтобы та вынесла небольшой столик с цветами и бутылкой вина. А сам парень сел за столик на своем балконе, и пара стала общаться через скайп, одновременно видя друг друга на расстоянии.

"Ты выглядишь прекрасно!" – выкрикивал комплименты Джереми с балкона своего дома. А она улыбалась в ответ на экране его телефона.

На следующее свидание он пришел к ее подъезду с цветами, забравшись в огромный надувной шар, чтобы не нарушать режим самоизоляции. На третьем свидании Джереми удивил Тори серенадами, которые исполнила музыкальная группа на крыше дома девушки. Чем закончится вся эта романтическая история, пока неизвестно, но пара выглядит невероятно счастливо и напоминает другим о том, что в этот непростой для всего мира период нужно продолжать дарить близким доброту и любовь.

Бесконтактный день рождения

Вы думали, в режиме самоизоляции невозможно сделать сюрприз-вечеринку, собрав всех друзей в доме? Ошибаетесь. Смекалка людей в безвыходной ситуации не знает границ. Так, родные организовали в день рождения девушки вау-эффект онлайн, синхронно подключившись в общий видеочат. Именинница была тронута до слез, ведь еще пять минут назад она думала, что будет отмечать свой праздник наедине с соседкой по комнате.





В условиях коронавируса многие дни рождения проходят бесконтактно. Именинник просто выходит во двор, а приглашенные торжественно проезжают по кругу на машинах, сигналя и выкрикивая поздравления. Вот таким образом, с шарами и плакатами, друзья и близкие поздравили трехлетнего мальчика с днем рождения.



Видео: Youtube/CBS 17

Аналогичный сюрприз на острове Кипр организовал для семилетней дочери ее папа. Вечеринка в честь дня рождения девочки должна была состояться в ближайшие выходные, но была отменена после введения ограничений в стране из-за коронавируса. Несостоявшееся событие чуть не привело к океану слез, но соседи вовремя пришли на помощь.

Девочку в красивом платье посадили во двор на импровизированный трон, роль которого исполняло старое пляжное кресло. И перед глазами маленькой принцессы проследовал целый кортеж из соседских машин. Сидящие в авто люди выкрикивали поздравления и искренние пожелания в адрес именинницы.



Видео: Youtube/KHOU 11

В Москве для предотвращения распространения коронавируса ограничены передвижения людей по городу. Квартиру разрешается покидать только при обращении за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

Также жителям столицы разрешается выгулять собаку, выбросить мусор и добраться до работы, если это необходимо. При этом важно соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра.

