Я выгуливаю "собаку": какими питомцами прикрываются люди, чтобы выйти на улицу

Во многих странах мира в связи с пандемией коронавируса объявили ограничения на выход из дома. И тут владельцы собак сразу вошли в привилегированную категорию счастливчиков, которым можно чаще выходить на улицу под предлогом выгула своих питомцев. А те, у кого собаки нет, стали срочно придумывать альтернативу, чтобы спокойно гулять, соблюдая закон. Показываем самых креативных новоиспеченных собачников со всего мира.

Житель Италии одним из первых попытался обмануть систему. В отсутствие настоящего пса он решил вырезать животное из картона. Попробуйте доказать, что это не собака. Главное – натянуть на глаза капюшон, чтобы соседи не засмеяли.



Игрушечная собака на колесиках работает хуже, постоянно приходится ставить ее после падения в исходное положение.

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Видео: YouTube/olegkikin

Сама невозмутимость.

Видео: YouTube/Vo Bo

Итальянец Дарио Зиса, работающий клоуном и артистом эстрады, решил перенести свое сценическое мастерство на опустевшие итальянские улицы. Ради прогулки по городу он импровизировал выгул невидимой собаки. "Любое оправдание хорошо, лишь бы вытащить свой нос из дома", – написал Дарио в своем Instagram.



Эти ребята тоже рискнули выйти на улицу вдвоем, проявив смекалку. Сигнал милицейской машины – и парень за секунду превращается в четвероногого на поводке. Подписчики оценили такую шутку в более чем три тысячи лайков.

В период пандемии коронавируса стало так много желающих выгулять единственную собаку в семье, что в интернете уже пошли мемы на эту тему. Замученные десятикратными выгулами в день животные начали прятаться от своих хозяев при виде поводка и громогласного: "Гуля-я-я-я-ять!"



Хотя бывают и обратные ситуации, когда надо выгулять настоящую собаку, но нет возможности покинуть квартиру, находясь на домашнем карантине, или просто лень. Так, один гражданин решил выгулять своего белоснежного шпица, привязав поводок к управляемому дрону. Кажется, все довольны.



При этом москвичам важно не забывать, что даже при наличии собаки выгуливать ее можно только на расстоянии не более 100 метров от своего дома. Столичные парки закрыты для посещения для предотвращения распространения коронавируса.

На днях в Москве арестовали мужчину, выгуливающего собаку на Патриарших прудах. Место, где гулял гражданин, было закрыто для посещения в соответствии с ограничениями на передвижение по городу. Суд постановил оштрафовать его на тысячу рублей.