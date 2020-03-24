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Город

11:29

Москвичей предупредили, что зарегистрировать брак онлайн невозможно

общество город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителям столицы напомнили, что регистрация брака осуществляется только в личном присутствии жениха и невесты. В результате пожениться онлайн нет возможности, передает Агентство "Москва" заявление и. о. начальника столичного управления ЗАГС Светланы Уханевой.

"Управление ЗАГС Москвы в сложившихся условиях вынуждено объяснить молодоженам, почему зарегистрировать брак онлайн не представляется возможным", – отметила Уханева.

По законодательству, заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак. При этом молодожены, которые находятся на самоизоляции, смогут перенести дату свадьбы. Для этого нужно обратиться по телефону +7 (495) 777-77-77, попросив соединить с отделом ЗАГС, куда направлялось заявление.

ЗАГСы столицы в настоящий момент работают в обычном режиме с 9:00 до 18:00 со вторника по субботу.

Ранее сообщалось, что ЗАГСы Москвы призывают горожан переносить свадьбы.

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