Психолог рассказала, как избежать ссор в условиях самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Кандидат психологических наук, семейный и детский психолог Наталья Искра в беседе с Москвой 24 рассказала, как сохранить отношения в условиях самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.

По мнению специалиста, вполне естественно, что когда семейная пара видится в обычные дни в среднем по 4 часа, то в условиях замкнутого пространства могут возникнуть проблемы в отношениях.



Наталья Искра кандидат психологических наук, семейный и детский психолог Если у пары до этого были проблемы, то, конечно, когда они оказываются в замкнутом пространстве друг с другом, все старые конфликты вскрываются. Обиды накопились, все взрывается как котел. На самом деле это хорошо.



Как считает Искра, в первую очередь необходимо проговорить с партнером возникшие проблемы, недосказанности.

По ее мнению, простой диалог позволит понять друг друга, обсудить свой конфликт. "В некоторых случаях можно даже обратиться к психологу. Онлайн-консультации никто не отменял", – отмечает психолог.

Следующим не менее важным аспектом является самоорганизация в условиях изоляции. Специалист считает возможным устроить себе "пижамную неделю", но в какой-то момент необходимо прийти к четкому распорядку: заправлять постель после ночи, устраивать совместный завтрак и так далее.



Наталья Искра кандидат психологических наук, семейный и детский психолог Семейным парам очень важно соблюдать режим дозирования близости



Также Искра призывает в данной ситуации обговорить возможность изоляции друг от друга. Она предлагает несколько часов в день проводить раздельно.

"Накладывать мораторий на общение, когда ты чувствуешь себя уединенно, при этом не чувствуешь вины за это", – отметила эксперт.

С детьми, по мнению психолога, возникает аналогичная ситуация. Первичную роль для комфортного прибывания вместе играет та же самоорганизация. У ребенка должно быть четкое понимание распорядка дня и время для себя. Психолог советует не забывать про прогулки с детьми, но избегать людных мест.





Наталья Искра кандидат психологических наук, семейный и детский психолог Режимные моменты очень важны для сохранения психического здоровья и отношений в семье.



Ранее СМИ сообщили о росте количества разводов в Китае во время карантина из-за вируса COVID-19. Так, в городе Дажоу провинции Сычуань за последние три недели было подано 300 заявлений на расторжение брака. Местные ЗАГСы отмечают, что подобного на их памяти не было. Госслужащие рассказали, что получали звонки по телефону с просьбой о расторжении брака еще до снятия карантина.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии. По последним данным ВОЗ, в мире заражено уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

В России провели уже 185 918 тестов на коронавирус. Все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах России обеспечены диагностическими тест-системами.

По данным на 23 марта, в стране зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусом. В Москве зафиксировано 262 случая.

За последние сутки из медицинского центра в Коммунарке выписали 70 пациентов, сообщил главврач медицинского комплекса Денис Проценко. На лечении остаются 412 человек, за сутки поступило 29.