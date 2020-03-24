Психолог рекомендовал москвичам меньше переживать из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Затяжной стресс, в том числе вызванный распространением коронавируса, может негативно сказаться на иммунной защите организма. Об этом Агентству "Москва" сообщил руководитель отдела медицинской психологии ФГБНУ "Научный центр психического здоровья" Сергей Ениколопов.
По его словам, чтобы избавиться от стресса, нужно находить различные занятия: читать, смотреть кино, слушать музыку.
"Главное не оставаться наедине со своими страхами, ведь это и приводит к стрессу. И когда это продолжается долгое время, то снижается иммунная защита организма, и он становится более подвержен заболеваниям", – сказал Ениколопов.
Также он отметил, что при любых симптомах заболевания необходимо обращаться к врачам и не заниматься самолечением.
Ранее столичные театры "Современник", МХТ имени Чехова и "Практика" сообщили о старте онлайн-проектов в связи с ограничениями при проведении публичных мероприятий из-за коронавируса.
Так, в МХТ имени Чехова запустили рубрику "Наш ответ карантину", в рамках которой актеры будут делиться со зрителями своей жизнью вне театра.
Театр "Практика" анонсировал онлайн-премьеру спектакля мастерской Кудряшова "Созвездия". Спектакль можно будет увидеть 22 марта в 21:00 в "Яндекс.Эфире". А "Современник" запустил антивирусный онлайн-проект "Доктор Чехов".
В столице действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.
С 21 марта по 12 апреля не работают школы и учреждения дополнительного образования. Сергей Собянин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома.
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