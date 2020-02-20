"В загс пошла одна": как и почему женщины сами делают предложение

Протоиерей Дмитрий Смирнов сравнил женщин, которые сожительствуют с мужчинами без штампа в паспорте, с "бесплатными проститутками". Его слова не понравились РПЦ – там их назвали недопустимыми. А официальный представитель МИД Мария Захарова предложила придумать соответствующее название для мужчин, находящихся в гражданском браке. Мы поговорили с девушками, которые сами сделали предложение своим возлюбленным после долгих лет незарегистрированного брака, об ожидании, ответственности, инициативе и стереотипах в любви.

Неоправданное ожидание

Сначала отметим, что Смирнов в своей скандальной речи, вероятно, ненамеренно исказил понятия. Священнослужитель использовал понятие "гражданский брак", имея в виду сожительство. В этом значении словосочетание используют и большинство россиян, хотя на самом деле гражданским браком называют брак нецерковный, то есть со штампом, но без венчания. А незарегистрированное сожительство с точки зрения церкви является блудом, то есть греховно по сути своей.

Традиционная партия мужчины в отношениях – делать первый шаг к сближению и заявлять о самых серьезных намерениях недвусмысленно: с кольцом и на одном колене (последнее – опционально, но действует точно в цель). Однако нельзя отрицать, что границы гендерных ролей стремительно стираются. Это приводит в том числе и к тому, что предложение связать себя узами брака делает женщина.

Фото: предоставлено героями материала

Светлана Рассохина, которая до штампа в паспорте носила фамилию Соколова, никогда не видела своего счастья только в статусе семейной дамы. Свадьба и белое платье, говорит она, не были для нее в приоритете: кроме семьи, есть другие, не менее интересные сферы жизни. Но затянувшиеся отношения с Кириллом перестали ее устраивать в том виде, в котором они находились: "Просто в один прекрасный момент лично для себя я решила, что, выйдя замуж, я смогу быть уверена и в себе, и в нем", – рассказывает она.

С будущим мужем они познакомились в университете. "Боже, что это такое на меня смотрит!? Еще и улыбается," – первое, что подумала Света шесть лет назад, когда увидела юношу у расписания занятий. А через два дня отправилась с "этим ненормальным" на прогулку.

"3 сентября мы пошли гулять, уже 9 он приехал ко мне домой с букетом розовых роз. Помните песню "Розовые розы Светке Соколовой"? Он подумал, что это будет очень оригинально, забавно и вообще, что я должна любить эти цветы", – качает головой Света и добавляет, что хоть розовые розы она не любит, на предложение быть его девушкой ответила согласием. А дальше было пять лет в статусе девушки, который в какой-то момент ей захотелось сменить.

Видео: YouTube/Слобода Тула

"Я практически сразу понимала, что это мой человек, с которым я хочу прожить всю свою жизнь. Он не такой, как все, он умеет слушать, слышать и понимать, – говорит Света. – Это единственный молодой человек, с которым я когда-либо встречалась, и именно Кирилл, как он есть, был тем самым главным критерием замужества: замуж я хотела именно за него, а не вообще. И еще доверие".

Света признается: предложения руки и сердца ждала. Думала, все случится на пятилетнюю годовщину. "Я как хорошая хозяйка приготовила праздничный ужин, купила вина, накрыла стол, приготовила подарок типа "1 000 причин, почему я тебя люблю" и стала ждать", – вспоминает она.





Светлана сама сделала предложение Сразу в голове нарисовала картинку, как мой благоверный стоит на одном колене с букетом цветов с кольцом в руках и предлагает мне руку и сердце. В предвкушении выхожу навстречу и вижу, что предложением и не пахнет. Скрывая всю неловкость, да что уж там говорить, обиду, поздравляю его с нашим праздником, мы ужинаем, и на этом все закончилось.

Обманутые надежды вдохновили Свету действовать самой. Девушка не стеснялась прямо спрашивать, когда они поженятся, а потом и вовсе заявила, что ей надоело ждать и она пойдет подавать заявление в загс. На это молодой человек спокойно ответил: "Иди". Когда Света пришла в загс подавать заявление, ей отказали, пояснив, что без второй половинки заявление принять не могут: "Но я выбрала дату и узнала, что она свободна. Неудивительно, ведь свадьбу я хотела в пятницу, 13 октября".



Фото: предоставлено героями материала

По словам Светы, официальный брак помогает паре избежать ссор на пустом месте и научиться ценить каждое слово. "Теперь, прежде чем ругаться, мы думаем 1 000 раз, а надо ли, появилась осознанность и ответственность", – добавляет она. О том, что она сама сделала предложение, не жалеет, потому что была уверена: отказа не получит. Хотя признается: считает, что предложение должен делать мужчина. А так как этот стереотип силен у многих, то и родственников молодые люди не стали шокировать правдой. Свадьбу ребята организовали за месяц, и здесь, как говорит невеста, было все стандартно: платье, гости, каравай. И о том, кто сделал предложение, никто и не вспоминал.





Светлана сама сделала предложение Чем-то зазорным я это не считаю, даже наоборот: иногда мужчине тоже необходимо внимание, они также любят подарки и сюрпризы. Поэтому это даже здорово, будет, что вспомнить в старости и рассказать внукам. Да и некоторым мужчинам нужно просто помочь сделать этот шаг. А вот если он жениться не хочет, то и не женится, даже если девушка встала перед ним на колени.

Маркетинг любви

На замужестве как на одном из главных предназначений женщины выстраивают рекламные кампании маркетологи и все работники свадебной индустрии. "Продавцы любви" делают огромные деньги на атрибутах сказки: платья, декор, церемония, развлечения для гостей, фотографы и феи-организаторы, которые за круглую сумму избавят от всех хлопот. Но все это потом. Свадебная сказка, конечно же, начинается с предложения. Экспозиция может быть любой, но желательно сотканной из девичьих грез: лепестки роз, какой-то одурманивающий и романтичный антураж, фотогеничный букет цветов и оно – кольцо с бриллиантом. Вожделеть это кольцо всех женщин мира заставили ювелирные магнаты, которые находились на грани разорения.

До 1870 года бриллианты были дефицитом, соответственно, и стоили дорого. Когда в ЮАР обнаружили огромные алмазные залежи, камни стали дешеветь. Монополисты ювелирного рынка основали корпорацию De Beers Consolidated Mines Ltd и, чтобы удержать высокие цены на изделия с бриллиантами, запустили гениальную, масштабную и серьезную рекламную кампанию. Маркетологи De Beers сделали кольцо с бриллиантом – символом любви, преданности, вечности. Именно они создали и закрепили в головах влюбленных всего мира этот образ идеального предложения: кольцо с бриллиантом, трепещущий жених и волнительное "да" в ответ. Американцев заставили поверить в то, что именно ограненные алмазы являются доказательством самых серьезных намерений.



Видео: YouTube/PASHU LIFE

Обернув дешевеющий камень в ценность (ведь трудно поспорить с тем, что любовь и семья – это ценность), рекламщики заставили влюбленных раскошеливаться. Да, делать предложение дорого и хлопотно, но что такое деньги по сравнению с вечностью, с возвышенными чувствами, с крепким браком? А так как доходы мужчин в среднем выше, чем женщин, а также именно ему патриархальный уклад предписывает роль главы семьи и инициатора создания этой самой семьи, то и на одно колено встает с кольцом встает он.

До 40-х годов 19 века только 10 % помолвочных колец украшали бриллиантами, но теперь в это сложно даже поверить. А начиналось все с обычной веревки на запястье, которую пещерный человек надевал своей возлюбленной, как бы помечая ее. Древние египтяне надевали на третий палец левой руки золотое колечко: они верили, что палец связан с сердцем, и кольцо на нем почитали как символ бесконечной любви.



Видео: YouTube/opapopacomua2

Римляне были более прозаичны. Они надевали кольца из металла, чтобы обозначить свое право собственности на женщину. Евреи сначала вручали полюбившейся барышне монетку, что подтверждало финансовые обязательства, которые брал на себя жених. И только в 1477 году, если верить легенде, кольцо стало символом большой любви. Герцог Максимилиан просил руки Марии Бургундской с бриллиантовым кольцом, на котором была выгравирована буква "М". В богатых семьях традиция быстро прижилась, а бриллиант как самый твердый камень стал символом преданности и готовности вместе преодолевать трудности.

Уж замуж невтерпеж

Варвара очень хотела замуж. Девушка всегда считала брак своим предназначением. "Я вышла замуж первая среди всех своих подруг, хотя не так уж рано и не за первого попавшегося. Просто с Максимом у меня была любовь с первого взгляда", – говорит она. Однако даже любовь с первого взгляда не гарантировала заветного колечка.

Пара познакомилась на работе, на тот момент каждый из них был в отношениях. Коллеги очень быстро нашли общий язык, что раздражало других: Варвару и Максима даже грозились поставить в разные смены, так как они слишком много болтали, а не работали.

Варвара говорит, что Максим не романтик, а с самого начала отношений инициативу проявляла она. "В начале отношений я скорее приняла роль "мужчины": звала куда-то, приглашала встретиться. Потом в какой-то момент мне это надоело, я перестала проявлять внимание, он тоже", – вспоминает Варя. Но через какое-то время молодой человек все же нашел в себе силы и возобновил роман.



Видео: YouTube/bezmd

До предложения влюбленные встречались 4,5 года. Варвара хотела замуж, чтобы успокоиться: "Брак – это ответственность, я считала, что если он на мне женится, то никуда не убежит. Плюс хотела надеть белое платье, хотела, чтобы все-все внимание было приковано к нам!" Максим медлил, потому что был уверен: штамп в паспорте – это сразу дети, а к такому раскладу он не был готов. Девушку раздражало, что они столько времени живут вместе, но не узаконивают отношения, и она сама заговорила о браке.





Варвара поставила вопрос о предложении ребром Живем вместе, ему 25, мне 24 было (я думала, мы такие взрослые уже!), вот я и стала постоянно его "пилить", прямым текстом спрашивая, когда он сделает мне предложение. Регулярно. Он отмахивался, ничего конкретного не отвечал.

Максим на один из таких вопросов ответил: "Летом!" – скорее чтобы сказать хоть что-то. Варвара ждала предложения на Новый год, но на Новый год ничего не произошло. Тогда девушка перешла к тяжелой артиллерии и просто начала выбирать помолвочное кольцо, а самые приглянувшиеся из них показывала молодому человеку. "Этим я все же вынудила его позвать меня замуж, и он сделал это, позвав меня в кафе", – вспоминает она, добавив, что все же "пришлось изобразить невероятное удивление". Однако девушка уверена, что если мужчина не хочет жениться, то его никто и ничто не заставит. Предложение руки и сердца от девушки – рискованный шаг, который требует уверенности во взаимных чувствах, а также глубокого понимания партнера: мужчинам "положено" быть уверенным, напористым, брать инициативу на себя, но в реальности не все соответствуют этим стереотипам. И не становятся от этого хуже.

На традиционной свадьбе с гуляниями настоял Максим, Варвара же была готова просто расписаться и поужинать в ресторане с самыми близкими. "Но был и выкуп, и поездки по городу, и загс, и ресторан, и, конечно, белое платье!" – радуется Варвара.

Сейчас у пары двое детей, старшему уже четыре года. Варвара уверена, что все сделала правильно, и если мужчина не торопится с предложением, женщина вполне может его к этому подтолкнуть. В конце концов предложение – это только старт, а все остальное зависит от обоих партнеров.