Россиянка заявила в полицию на мужа, который сбежал после церемонии в ЗАГСе

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В полицию обратилась 51-летняя жительница Санкт-Петербурга с просьбой найти ее мужа, который сбежал после церемонии в ЗАГСе, сообщает "78.ру".

По словам женщины, в день свадьбы ее супруг, сидя в такси у ЗАГСа, сообщил, что забыл там свой паспорт, и вышел из машины, чтобы забрать его. После этого женщина не видела своего супруга.

Теперь женщина просит полицию найти мужа, а после планирует развестись.

Ранее в поселке Чегдомын Хабаровского края во время свадебной фотосессии провалился мост под молодоженами. Известно, что невеста была беременна. После падения она определенное время находилась в речной воде.