Психолог рассказала, как пандемия изменила отношение людей к себе и животным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Пандемия коронавируса изменила отношение людей к себе и животным, заявила психолог Юлия Никас. Об этом сообщает радио "КП".
"Спали слои активности, которые есть в мегаполисе, где много работы, событий, открытые рестораны. Все это отошло, и человек встретился с собой, со своей истинной потребностью быть нужным, любить и быть любимым. И животное в этом плане как ребенок маленький, во многом безусловно – когда мы дарим любовь и чувствуем тепло в ответ", – отметила она.
По словам эксперта, выбор питомца зависит от того, какой любви хочет человек. Например, испытывающий потребность в тактильных ощущениях, выберет кошку, а в преданности – собаку.
"Здесь зависит от того, какой язык любви хочется испытывать человеку, потому что есть несколько базовых языков любви. И они часто связаны с тем, чего нам не хватало в детстве", – уточнила Никас.
Ранее психологи заявили, что пандемия привела к росту паранойи. По словам специалистов, более ярко это было выражено там, где по новым законам требовалось ношение масок, а люди отказывались это делать.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: