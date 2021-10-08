Психолог рассказала, как пандемия изменила отношение людей к себе и животным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пандемия коронавируса изменила отношение людей к себе и животным, заявила психолог Юлия Никас. Об этом сообщает радио "КП".

"Спали слои активности, которые есть в мегаполисе, где много работы, событий, открытые рестораны. Все это отошло, и человек встретился с собой, со своей истинной потребностью быть нужным, любить и быть любимым. И животное в этом плане как ребенок маленький, во многом безусловно – когда мы дарим любовь и чувствуем тепло в ответ", – отметила она.

По словам эксперта, выбор питомца зависит от того, какой любви хочет человек. Например, испытывающий потребность в тактильных ощущениях, выберет кошку, а в преданности – собаку.

"Здесь зависит от того, какой язык любви хочется испытывать человеку, потому что есть несколько базовых языков любви. И они часто связаны с тем, чего нам не хватало в детстве", – уточнила Никас.

Ранее психологи заявили, что пандемия привела к росту паранойи. По словам специалистов, более ярко это было выражено там, где по новым законам требовалось ношение масок, а люди отказывались это делать.

