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Американские психологи заявили, что пандемия привела к росту паранойи. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам специалистов, более ярко это было выражено там, где по новым законам требовалось ношение масок, а люди отказывались это делать. Также из-за паранойи увеличилось принятие конспирологических теорий, что могло послужить причиной несоблюдения мер безопасности и отказа от вакцинации.

Исследователи напомнили, что в другие сложные времена наблюдались подобные явления, к примеру после трагедии 11 сентября. По их мнению, искать кого-то, на кого можно переложить вину, людей заставляют непредсказуемость и стресс.

"Во времена травмирующих событий и больших перемен, к сожалению, у нас есть тенденция обвинять другую группу", – пояснил ведущий автор исследования Фил Корлетт.

Ранее в Кремле заявили, что коренным образом справиться с распространением коронавируса в России пока не удается из-за невысоких темпов вакцинации.