Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:25

Психолог рассказал, можно ли определить характер человека по его общению в соцсетях

общество технологии

Фото: depositphotos/NayaAnn

Иногда люди ставят смайлики в сообщениях, чтобы отвлечь внимание от чего-то, рассказал клинический психолог высшей категории Алексей Мелехин.

Мелехин отметил, что большое количество текста указывает на определенный вид нарциссизма. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Человек старается нам показать как можно больше себя, старается избыточно детализировать, слишком обстоятелен, чтобы только его заметили и его было много", – подчеркнул психоаналитик.

Эксперт отметил, что разгадать человека по смайликам достаточно сложно. Зачастую один и тот же символ для отправляющего и получающего может обладать разными смыслами. К тому же, заметил психолог, от обилия смайлов человек быстро устает.

Мелехин считает, что недописывание слов или предложений также указывают на особенности собеседника.

"Фактически это равно тому, что у отправителя уже состоялся с вами диалог, но в его голове. То есть он уже с вами поговорил, все обсудил и выдал это укороченное сообщение, считая, что вам все из него понятно. Нередко адресаты докручивают сами, что им хотели сказать, а так делать не стоит", – посоветовал специалист.

На некую интимность указывают голосовые сообщения. По словам Мелехина, человеку нужно преодолеть барьеры, чтобы записать голосовое, а после его отправить.

"Голосовое сообщение – это хороший показатель того, что человеку нужно живое общение. Это может говорить о нехватке общения, об одиночестве. Иногда молодежь записывает множество аудио по 5 секунд. Это может быть признаком паники, когда человеку нужно поговорить и обо всем, и ни о чем, но при этом сам сказать, что ему плохо, напрямую он не может", – отметил психоаналитик.

При этом Мелехин подчеркнул, что определять характер человека по его переписке в социальных сетях – бесполезное дело.

"Любая переписка трактуется двумя участниками. Отправитель закладывает в свое послание определенный смысл, а адресат получает это послание через призму себя и своих трактовок слов, картинок", – объясняет специалист.

Психолог отметил, что психика в зависимости от состояния, в котором человек находится, может приписать ему то, чего не хватает.

Ранее сообщалось, что Microsoft планирует обновить дизайн Skype и добавить новые функции. Обновления планируют разработать в течение ближайших месяцев.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать