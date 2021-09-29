Психолог рассказал, можно ли определить характер человека по его общению в соцсетях

16:25
Фото: depositphotos/NayaAnn
Иногда люди ставят смайлики в сообщениях, чтобы отвлечь внимание от чего-то, рассказал клинический психолог высшей категории Алексей Мелехин.
Мелехин отметил, что большое количество текста указывает на определенный вид нарциссизма. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
"Человек старается нам показать как можно больше себя, старается избыточно детализировать, слишком обстоятелен, чтобы только его заметили и его было много", – подчеркнул психоаналитик.
Эксперт отметил, что разгадать человека по смайликам достаточно сложно. Зачастую один и тот же символ для отправляющего и получающего может обладать разными смыслами. К тому же, заметил психолог, от обилия смайлов человек быстро устает.
Мелехин считает, что недописывание слов или предложений также указывают на особенности собеседника.
"Фактически это равно тому, что у отправителя уже состоялся с вами диалог, но в его голове. То есть он уже с вами поговорил, все обсудил и выдал это укороченное сообщение, считая, что вам все из него понятно. Нередко адресаты докручивают сами, что им хотели сказать, а так делать не стоит", – посоветовал специалист.
На некую интимность указывают голосовые сообщения. По словам Мелехина, человеку нужно преодолеть барьеры, чтобы записать голосовое, а после его отправить.
"Голосовое сообщение – это хороший показатель того, что человеку нужно живое общение. Это может говорить о нехватке общения, об одиночестве. Иногда молодежь записывает множество аудио по 5 секунд. Это может быть признаком паники, когда человеку нужно поговорить и обо всем, и ни о чем, но при этом сам сказать, что ему плохо, напрямую он не может", – отметил психоаналитик.
При этом Мелехин подчеркнул, что определять характер человека по его переписке в социальных сетях – бесполезное дело.
"Любая переписка трактуется двумя участниками. Отправитель закладывает в свое послание определенный смысл, а адресат получает это послание через призму себя и своих трактовок слов, картинок", – объясняет специалист.
Психолог отметил, что психика в зависимости от состояния, в котором человек находится, может приписать ему то, чего не хватает.
Ранее сообщалось, что Microsoft планирует обновить дизайн Skype и добавить новые функции. Обновления планируют разработать в течение ближайших месяцев.
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