Песков допустил блокировку YouTube из-за ограничений на каналах RT

13:15
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти могут заблокировать видеохостинг YouTube из-за блокировки каналов RT DE и Der Fehlende Part. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Безусловно, есть признаки того, что нарушены законы Российской Федерации, нарушены весьма грубо, поскольку это сопряжено и с цензурой, и с препятствованием распространению информации в СМИ и так далее", – отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что оценку ситуации дадут контрольные органы. Если нарушения закона подтвердятся, то по отношению к YouTube могут применить "меры по принуждению" к выполнению юридических норм.
Пресс-секретарь президента добавил, что потенциальная блокировка сервиса не является крайней мерой, поскольку само по себе нарушение закона уже является крайним случаем.
Как ранее сообщили в YouTube, удаление с платформы двух немецких каналов RT связано с публикацией ими ложных данных о пандемии коронавируса. Подобные действия противоречат правилам видеохостинга.
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