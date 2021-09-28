Роскомнадзор прокомментировал действие YouTube в отношении каналов RT в Германии

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В Роскомнадзоре считают, что действия YouTube в отношении каналов RT в Германии нарушают ключевые принципы свободного распространения информации. Соответствующее письмо было направлено в Google.

"Действия видеохостинга YouTube в отношении вышеупомянутых каналов нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней", – говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре также сообщили, что Google грозит штраф до 1 миллиона рублей в случае отказа разблокировать YouTube-каналы RT.

"Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и Der Fehlende Part, принадлежащих российскому СМИ Russia Today, а также объяснить причины их введения", – сказано в сообщении.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что YouTube и другим американским интернет-платформам давно уже не требуются серьезные обвинения или формальные поводы, чтобы закрывать ресурсы. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"Для того, чтобы закрывать ресурсы, ни YouTube, ни другим американским интернет-платформам давно уже не требуются никакие серьезные обвинения или формальные поводы... Как это произошло сегодня с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube", – говорится в публикации.

Ранее администрация видеохостинга с заявила, что два немецких канала RT были удалены с площадки в связи с публикацией ими ложных данных о пандемии коронавируса.