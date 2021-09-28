В YouTube объяснили удаление немецких каналов RT

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Администрация видеохостинга с заявила, что два немецких канала RT были удалены с площадки в связи с публикацией ими ложных данных о пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте телеканала RT DE.
"У YouTube ясные предписания, которые устанавливают, что разрешено на платформе. RT DE получило предостережение за загрузку контента, который нарушает наши правила касательно ложной информации на медицинскую тему в свете распространения COVID-19", – говорится в материале.
Отмечается, что в связи с этим каналы были лишены права публикации новых видеоматериалов, однако телеканал RT попытался обойти ограничения, использовав другой канал.
"Как следствие оба (канала. – Прим. ред.) были удалены из-за нарушения пользовательских условий", – заявили в YouTube.
Глава RT DE и Ruptly Динара Токтосунова подтвердила, что немецкие каналы RT были удалены без права восстановления. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала действия администрации YouTube, назвав их медийной войной.
"Ранее Люксембург отказал нам в выдаче лицензии на вещание, сославшись на мнение властей Германии. Это настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия", – написала она в своем телеграм-канале.
Также Симоньян призвала российские власти запретить в РФ крупные немецкие СМИ, а также ввести санкции против YouTube. По ее словам, это необходимо сделать "хотя бы из самоуважения".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала негативную реакцию германских властей на новость о том, что телеканал RT возглавил список наиболее популярных СМИ в соцсетях ФРГ. Она отметила, что на Западе свободная конкуренция в журналистике стала почти запретной. По словам Захаровой, в Германии все силы брошены на нейтрализацию российского телеканала, потому что он нравится немцам и не подчиняется американским медиасхемам.
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