Захарова заявила, что конкуренция в журналистике на Западе стала почти запретной

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала негативную реакцию германских властей на новость о том, что телеканал RT возглавил список наиболее популярных СМИ в соцсетях ФРГ, отметив, что на Западе свободная конкуренция в журналистике стала почти запретной.

"И что же? RT на немецком оказался первым в списке самых популярных СМИ в местных соцсетях, обойдя "Бильд", "Шпигель", "Вельт" и прочих мастодонтов, многие из которых, к слову, с задором подключились к гонениям на российского конкурента", – написала Захарова в Facebook.

Она указала на то, что в Германии в адрес RT звучат обвинения: якобы телеканал является рупором российской пропаганды и инструментом вмешательства.

"Свободная конкуренция на Западе стала чем-то почти запретным. Мы видим это в спорте, экономике, геополитике. Теперь и в журналистке", – полагает Захарова.

По словам представителя МИД, в Германии все силы брошены на нейтрализацию российского телеканала, потому что он нравится немцам и не подчиняется американским медиасхемам.

"Он говорит то, что германские СМИ не смеют сказать. Поэтому пребывающие в эпицентре токсичной травли журналисты RT набирают такие очки популярности в народе", – заключила она.

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