Москва готова применить ответные меры к Германии из-за ситуации со СМИ – МИД

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

РФ возмутилась открытой дискриминацией, развернутой в Германии в отношении телеканала RT. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

По словам представителя дипмиссии, Москва при необходимости готова к ответным действиям.

"Возмущены открытой дискриминацией в отношении телеканала RT в Германии, травлей, которая развернута в отношении средства массовой информации", – сказала Захарова.

Она отметила, что Германия является не первой страной, демонстрирующей подобный подход к российским журналистам: аналогичная ситуация встречалась и в других странах Евросоюза.

"Если ситуация вокруг Russia Today в ФРГ не будет урегулирована, с нашей стороны последуют ответные меры", – говорится в заявлении представители дипведомства.

До этого стало известно, что несколько немецких банков не стали сотрудничать с российскими с изданиями RT и Ruptly.

Ранее в МИД призвали Киев уважать выбор жителей Крыма и соблюдать территориальную целостность РФ.