Захарова объяснила, почему Запад не переходит к открытой агрессии по отношению к России

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Россия выстроила систему обороны, которая не позволяет странам Запада совершать агрессивные шаги в отношении РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
Она добавила, что в информационной среде Запад ведет себя достаточно агрессивно.
"Там, где они понимают, что они могут поиграть в свои грязные игры, там, где они чувствуют еще слабину с нашей стороны, они блокируют документальные фильмы, они блокируют каналы информационные", – добавила Захарова.
Она также отметила, что западные страны своими действиями сами ускорили начало регулирования интернет-пространства.
По ее словам, российская сторона все время ощущала неловкость в том, что пора вводить регулятивные меры и начать регулировать интернет-пространство.
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