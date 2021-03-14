Западные страны своими действиями ускорили начало регулирования интернет-пространства

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Западные страны своими действиями сами ускорили начало регулирования интернет-пространства, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

"Они сами ускорили то, на что мы долго не решались", – сказала она.

По словам Захаровой, российская сторона все время ощущала неловкость в том, что пора вводить регулятивные меры и начать регулировать интернет-пространство.

Ранее Владимир Путин заявил, что интернет должен подчиняться моральным законам, иначе есть риск разрушения общества изнутри.

В конце прошлого года Путин подписал федеральный закон о введении уголовной ответственности за клевету в интернете. Согласно новым правилам, нарушителя ожидает штраф до одного миллиона рублей или обязательные работы на срок до 240 часов.

Автором законопроекта выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин. По его мнению, закон улучшит правовое регулирование вопросов ответственности за распространение ложных сведений, которые порочат честь и достоинство.

