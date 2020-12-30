Путин подписал закон о наказании за клевету в интернете

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Владимир Путин подписал федеральный закон о введении уголовной ответственности за клевету в интернете, который предполагает наказание в виде штрафа до 1 миллиона рублей или лишения свободы до двух лет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вносит поправки в статью "Клевета" Уголовного кодекса РФ. Эти изменения дополняют кодекс положением, которое устанавливает уголовную ответственность за клевету, распространенную с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

Согласно новому закону, за клевету, распространенную в интернете, через СМИ или посредством публичного выступления, нарушителя ожидает штраф до одного миллиона рублей или обязательные работы на срок до 240 часов.

Кроме того, за такие нарушения могут назначить принудительные работы на срок до двух лет или арест на срок до двух месяцев, а также лишение свободы на срок до двух лет.

Также документ ужесточает ответственность за распространение ложной информации с использованием служебного положения в виде лишения свободы до трех лет. За клевету о том, что человек страдает опасным для окружающих заболеванием, устанавливается штраф до 3 миллионов рублей, обязательные работы на срок до 400 часов или лишение свободы до четырех лет.

Клевета, содержащая обвинения в совершении изнасилования, тяжкого или особо тяжкого преступления, будет караться штрафом до 5 миллионов рублей, обязательными работами на срок до 480 часов или сроком заключения до пяти лет.

Как сообщалось, автором законопроекта выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин. По его мнению, закон улучшит правовое регулирование вопросов ответственности за распространение ложных сведений, которые порочат честь и достоинство.

Ранее Путин подписал федеральный закон, по которому запрещается разглашать сведения об оперативно-разыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих.