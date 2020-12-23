ГД приняла закон о признании политобъединений и физлиц иноагентами

14:01
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о регулировании деятельности иностранных агентов.
К ним будут отнесены незарегистрированные общественные объединения, которые занимаются политической деятельностью и получают иностранное финансирование.
Кроме того, как иноагенты будут рассматриваться физические лица, имеющие аналогичный источник доходов и род деятельности. Также к ним отнесут те физлица, которые ведут сбор сведений в области военной или военно-технической деятельности России.
Сообщается, что данные организации и физические лица должны подать заявление о включении их в список иноагентов. После этого они должны регулярно предоставляет отчеты о деятельности в министерство юстиции. В них необходимо указать данные об использовании денежных средств и имущества, которое они получают от иностранных источников.
В документе отмечается, что физические лица, являющиеся иноагентами, не смогут занимать должности на государственной службе. Также им будет запрещен доступ к государственной тайне.
Законопроект также перечисляет те формы политической деятельности, которые могут быть таким образом интерпретированы. К ним относятся проведение митингов и публичных дебатов, распространение мнения о госполитике, участие в наблюдении за выборами или в деятельности политических партий. Кроме того, действия, направленные на получение результата на выборах или референдуме, также будут трактоваться как форма политической деятельности.
Уточняется, что к этому не относится работа в таких областях, как наука, культура, здравоохранение, социальное обслуживание, защита детства и материнства, искусство, профилактика и охрана здоровья граждан. Также политической не может быть признана деятельность в сфере социальной поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, защиты растительного животного мира, физической культуры и спорта, а также благотворительная деятельность.
Согласно законопроекту, список иноагентов может размещаться в интернете в открытом доступе. СМИ, подходящие под этот статус, должны указывать его в своих публикациях. В то же время это не будет распространяться на интернет-пользователей и блогеров.
Кроме того, статус иноагента должны будут указывать в своих материалах физлица-иноагенты. Это требование также будет касаться учредителей, членов, участников и руководителей политобъединений и НКО-иноагентов.
Ранее Госдума приняла закон об уголовной ответственности за клевету в интернете. Он нацелен на устранение пробела в правовом регулировании при правоприменении статьи "Клевета". Отмечается, что при публичном выступлении нарушителю могут выписать штраф до одного миллиона рублей или постановление о выполнении обязательных работ на срок до 240 часов.
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