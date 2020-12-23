ГД приняла в I чтении проект, дающий Путину право вновь баллотироваться в президенты

Фото: kremlin.ru
Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий право действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. Документ внесли на рассмотрение депутаты Павел Крашенинников, Ольга Савастьянова и член Совфеда Андрей Клишас.
В одном из новых положений Конституции РФ говорится, что ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента, применяется к действующему лидеру страны без учета его прежних президентских сроков.
Такая норма позволит нынешнему руководителю страны занимать должность президента еще два срока.
Ранее правительство одобрило проект о праве нынешнего президента РФ вновь баллотироваться на пост главы государства. Документом закрепляется, что президентом страны может быть избран гражданин России не моложе 35 лет. Кроме того, он должен постоянно проживать в стране не менее 25 лет, а также не должен иметь ни сейчас, ни до этого гражданства другого государства, вида на жительство там или иного документа.
Это требование не распространяется на тех граждан, которые проживали в составе территории, вошедшей в состав России. Также ограничение сроков распространяется на тех, кто занимал должность главы государства без учета сроков, которые они занимали на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ.
Оно не исключает для такого лица возможности занимать должность президента России в течение сроков, допустимых данным документом. Кроме того, предлагается снизить возрастную планку для лиц, претендующих на работу в качестве главы ЦИК, до 30 лет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: