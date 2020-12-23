ГД приняла в I чтении проект, дающий Путину право вновь баллотироваться в президенты

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий право действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. Документ внесли на рассмотрение депутаты Павел Крашенинников, Ольга Савастьянова и член Совфеда Андрей Клишас.

В одном из новых положений Конституции РФ говорится, что ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента, применяется к действующему лидеру страны без учета его прежних президентских сроков.

Такая норма позволит нынешнему руководителю страны занимать должность президента еще два срока.

Ранее правительство одобрило проект о праве нынешнего президента РФ вновь баллотироваться на пост главы государства. Документом закрепляется, что президентом страны может быть избран гражданин России не моложе 35 лет. Кроме того, он должен постоянно проживать в стране не менее 25 лет, а также не должен иметь ни сейчас, ни до этого гражданства другого государства, вида на жительство там или иного документа.

Это требование не распространяется на тех граждан, которые проживали в составе территории, вошедшей в состав России. Также ограничение сроков распространяется на тех, кто занимал должность главы государства без учета сроков, которые они занимали на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ.

Оно не исключает для такого лица возможности занимать должность президента России в течение сроков, допустимых данным документом. Кроме того, предлагается снизить возрастную планку для лиц, претендующих на работу в качестве главы ЦИК, до 30 лет.