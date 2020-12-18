В кабмине поддержали проект о числе президентских сроков

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Правительство одобрило проект о праве нынешнего президента РФ вновь баллотироваться на пост главы государства. Решение приняла комиссия кабмина по законопроектной деятельности, передает РИА Новости.

Документом закрепляется, что президентом страны может быть избран гражданин России не моложе 35 лет. Кроме того, он должен постоянно проживать в стране не менее 25 лет, а также не должен иметь ни сейчас, ни до этого гражданства другого государства, вида на жительство там или иного документа.

Сообщается, что это требование не распространяется на тех граждан, которые проживали в составе территории, вошедшей в состав России. Также ограничение сроков распространяется на тех, кто занимал должность главы государства без учета сроков, которых оно занимало на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ.

Оно не исключает для такого лица возможности занимать должность президента России в течение сроков, допустимых данным документом. Кроме того, предлагается снизить возрастную планку для лиц, претендующих на работу в качестве главы ЦИК, до 30 лет.

Авторами инициативы стали депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова. В работе над документом также принимал участие член Совета Федерации Андрей Клишас.

На ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин сообщил, что пока не решил, будет ли баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Он отметил, что оценивает это решение с точки зрения блага страны.