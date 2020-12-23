Госдума приняла закон о борьбе с запрещенным контентом в соцсетях

11:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, обязывающий социальные сети с 1 февраля самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент.
Это касается материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации, склоняющей детей к совершению опасных незаконных действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.
Кроме того, соцсети должны ограничивать доступ к информации, которая выражает неуважение к обществу, государству, Конституции РФ, а также призывает к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.
Также рабочая группа комитета верхней палаты парламента по науке, образованию и культуре вместе с Лигой безопасного интернета (ЛБИ) начала разработку законопроекта об оборотных штрафах для социальных сетей и интернет-площадок за распространение противоправного контента.
Ранее соцсети "ВКонтакте" и Facebook по решению Генпрокуратуры удалили недостоверную информацию о распространении в РФ коронавируса. Прокуроры признали, что в материалах содержится информация, которая создает угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.
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