Госдума приняла закон о борьбе с запрещенным контентом в соцсетях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, обязывающий социальные сети с 1 февраля самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент.

Это касается материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации, склоняющей детей к совершению опасных незаконных действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.

Кроме того, соцсети должны ограничивать доступ к информации, которая выражает неуважение к обществу, государству, Конституции РФ, а также призывает к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

Также рабочая группа комитета верхней палаты парламента по науке, образованию и культуре вместе с Лигой безопасного интернета (ЛБИ) начала разработку законопроекта об оборотных штрафах для социальных сетей и интернет-площадок за распространение противоправного контента.

Ранее соцсети "ВКонтакте" и Facebook по решению Генпрокуратуры удалили недостоверную информацию о распространении в РФ коронавируса. Прокуроры признали, что в материалах содержится информация, которая создает угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.