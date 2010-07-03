Google оплатил штраф за неудаление ссылок на запрещенную информацию

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Компания Google оплатила штраф за невыполнение обязанностей по удалению ссылок с запрещенной информацией из поисковой выдачи. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

"Компания Google выплатила сумму штрафа в размере 700 тысяч рублей за неисполнение обязанности по прекращению выдачи сведений об информационных ресурсах, доступ к которым ограничивается на территории России", – говорится в сообщении.

Ранее специалисты Роскомнадзора обнаружили, что поисковая система проводит выборочную фильтрацию поисковой выдачи, из-за чего более трети ссылок из Единого реестра запрещенной информации сохраняется в поиске.

Также известно, что 7 сентября были зафиксированы случаи распространения политической рекламы в день тишины на площадках Google и Facebook. В компании ответили, что подобная реклама не должна нарушать законы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на справедливое расследование комиссии Госдумы возможного вмешательства сервисов Google и Facebook в российские выборы.

В конце прошлого года Google уже штрафовали на 500 тысяч рублей за то, что компания не была подключена к реестру запрещенных сайтов. В результате переговоров с регулятором в Google стали фильтровать нелегальный для России контент и в апреле удаляли до 80 процентов такой информации. По данным Роскомнадзора, в мае этот показатель сократился до 67,5 процента.

