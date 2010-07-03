Роскомнадзор составил административный протокол на Google

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Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении Google.

"По закону компания обязана исключить из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с противоправной информацией. Зафиксировано, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи. Более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске", – говорится на сайте ведомства.

Компании грозит штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей.

В конце прошлого года Google уже штрафовали на 500 тысяч рублей за то, что компания не была подключена к реестру запрещенных сайтов. В результате переговоров с регулятором в Google стали фильтровать нелегальный для России контент и в апреле удаляли до 80 процентов такой информации. По данным Роскомнадзора, в мае этот показатель сократился до 67,5 процента.

С 1 октября 2018 года в РФ начал действовать закон, который обязывает поисковики подключаться к единому реестру и фильтровать найденные сайты.

