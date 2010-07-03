Facebook, Google и Twitter призвали усилить борьбу с дезинформацией

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Отчеты Facebook, Google и Twitter о выполнении обязательств по борьбе против дезинформации приветствовала Еврокомиссия. В заявлении высшего органа исполнительной власти ЕС сказано, что от онлайн-платформ ждут новых технических усовершенствований, передает "Интерфакс".

В документе сказано, что все компании начали маркировать политическую рекламу. При этом подчеркивается важность обмена методологией и наборами данных о фальшивых аккаунтах.

"Еврокомиссия сожалеет, что Google и Twitter еще не сообщили о дальнейших мерах по обеспечению прозрачности тематической рекламы по проблемам, которые находятся в центре предвыборных дебатов", – отметили в ЕК, добавив, что многое еще предстоит сделать.

В опубликованных отчетах трех подписантов Свода правил перечислены меры, принятые каждым из них в марте. Например, Google предоставил глобальные данные об удалении каналов YouTube за нарушение его политики в отношении спама, мошеннических действий и анонимного воплощения.

Новых отчетов в Брюсселе ждут по итогам апреля.

В конце марта Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 миллиарда евро. Поводом стало нарушение антимонопольных правил ЕС.