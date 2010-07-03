Темы дня

ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

18:27

Facebook, Google и Twitter призвали усилить борьбу с дезинформацией

за рубежом технологии

18:27

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Отчеты Facebook, Google и Twitter о выполнении обязательств по борьбе против дезинформации приветствовала Еврокомиссия. В заявлении высшего органа исполнительной власти ЕС сказано, что от онлайн-платформ ждут новых технических усовершенствований, передает "Интерфакс".

В документе сказано, что все компании начали маркировать политическую рекламу. При этом подчеркивается важность обмена методологией и наборами данных о фальшивых аккаунтах.

"Еврокомиссия сожалеет, что Google и Twitter еще не сообщили о дальнейших мерах по обеспечению прозрачности тематической рекламы по проблемам, которые находятся в центре предвыборных дебатов", – отметили в ЕК, добавив, что многое еще предстоит сделать.

В опубликованных отчетах трех подписантов Свода правил перечислены меры, принятые каждым из них в марте. Например, Google предоставил глобальные данные об удалении каналов YouTube за нарушение его политики в отношении спама, мошеннических действий и анонимного воплощения.

Новых отчетов в Брюсселе ждут по итогам апреля.

В конце марта Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 миллиарда евро. Поводом стало нарушение антимонопольных правил ЕС.

за рубежом технологии

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика