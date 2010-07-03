Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро

Компания Google получила штраф от Еврокомиссии за нарушение антимонопольных правил ЕС. Речь идет о сумме в 1,49 миллиарда евро, передает РИА Новости.
Отмечается, что это уже третий штраф ЕК, выписанный американской корпорации. Прошлым летом Еврокомиссия оштрафовала Google на 4,34 миллиарда евро. Тогда основанием, помимо нарушения антимонопольных правил, стали незаконные ограничения для производителей Android-устройств и мобильных операторов.
А в июне 2017-го ЕК оштрафовала Google на 2,42 миллиарда евро из-за того, что компания пользовалась доминирующим положением на рынке. По этой причине поисковик всегда отдавал предпочтение собственному сервису.
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