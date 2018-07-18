Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные 4,34 миллиарда евро

18 июля, 17:00
Фото: depositphotos/wolterke
Еврокомиссия оштрафует компанию Google на 4,34 миллиарда евро за нарушение антимонопольного законодательства ЕС в сфере интернет-поиска на мобильных устройствах, сообщает ТАСС.
Еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер объяснила, что компания полностью монополизировала операционную систему Android в сфере поисковиков и браузеров. Google обязала производителей устройств под управлением этой операционной системы продавать их только с собственным браузером и системой поиска.
Компании дали 90 дней, чтобы исправить нарушения в Европе под угрозой дополнительного штрафа в пять процентов мирового оборота коопорации.
СМИ при этом сообщают, что Google намерена обжаловать решение Еврокомиссии. Как заявил представитель компании, Android создал больше выбора для всех, а быстрые инновации и низкие цены – это классические признаки здоровой конкуренции.
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