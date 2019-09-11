"ВКонтакте" будет проверять книги на пиратство при загрузке

10:08
10:08
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Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Российская соцсеть "ВКонтакте" уже на следующей неделе автоматизирует работу по поиску пиратских книг и введет предварительную проверку до загрузки файлов.
Сейчас пиратский контент (до 80 процентов) распространяется через загрузку пользователями. Контролировать процесс проверки и удаления файлов будет Ассоциация по защите прав в интернете.
По данным газеты "Ведомости", руководство соцсети подписало антипиратский меморандум с крупнейшими российскими издательствами.
Как подсчитали эксперты, рынок интернет-пиратства в России за этот год вырос на 21 процент по сравнению с предыдущим и составил 85 миллионов долларов.
Ранее российские продюсеры предложили запретить поисковые запросы "скачать" и "смотреть бесплатно". С такой инициативой выступила Ассоциация продюсеров кино и ТВ. Соответствующий законопроект даже вносился в Госдуму, но не встретил поддержки.
Поправки к антипиратскому закону вступили в силу 1 мая 2015 года. Его действие распространяется на нелегально размещенные кино и телефильмы, игры, музыку, программы и книги. Правообладатель может обратиться в суд и потребовать ограничить доступ к интернет-ресурсу. Закон в первую очередь ориентирован на то, чтобы пресечь каналы распространения нелегального контента. За повторное нарушение закона ресурсам грозит пожизненная блокировка.
В феврале 2018 года Министерство культуры предложило блокировать сайты за нарушение авторских прав без судебного решения. Согласно законопроекту, владелец ресурса должен разместить на нем свои контактные данные. Если на странице обнаружат пиратский контент, то провайдер сможет заблокировать сайт, при этом администрации сервиса дадут сутки на то, чтобы удалить незаконную информацию.
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