Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:46

Роскомнадзор заблокировал сайт Алекса Лесли и еще 3 тысячи порносайтов

общество безопасность

16:46

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Операторы связи в России заблокировали почти 3 тысячи сайтов с контентом порнографического характера, включая сайт "секс-коуча" Алекса Лесли. Об этом говорится на официальной странице Роскомнадзора в социальной сети "ВКонтакте".

"Согласно статистике из Единого реестра, в настоящий момент на территории России операторами связи ограничивается доступ к 2,8 тысячи сайтам с фото- и видеоматериалами порнографического характера. Мы не знаем, это много или мало, но некоторые названия доменов довольно-таки смешные (porevoz, trahtor, arbuzik и ananasik dot com)", – говорится в сообщении.

Что касается сайта Алекса Лесли (Александра Кириллова), то он был заблокирован из-за того, что на нем продвигалась идеология "Сообщества мастеров и Охотниц", призывы к преумножению беспорядочных сексуальных связей и отрицание семейных ценностей.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор наладил диалог с Google по фильтрации запрещенного контента. С 7 февраля Google начал удалять из результатов поиска ссылки на сайты, попавшие в реестр запрещенных ресурсов Роскомнадзора. В этот список сайтов входят ресурсы, содержащие пропаганду суицида, призывы к экстремизму, порнографический контент, рекламу наркотиков, а также азартные игры без лицензии. В этом же перечне – и пиратские сайты.

Закон о блокировке запрещенных сайтов действует с 1 октября 2018 года. Google же не удалил из поиска сомнительные сайты.

общество безопасность

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика