Роскомнадзор заблокировал сайт Алекса Лесли и еще 3 тысячи порносайтов

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Операторы связи в России заблокировали почти 3 тысячи сайтов с контентом порнографического характера, включая сайт "секс-коуча" Алекса Лесли. Об этом говорится на официальной странице Роскомнадзора в социальной сети "ВКонтакте".

"Согласно статистике из Единого реестра, в настоящий момент на территории России операторами связи ограничивается доступ к 2,8 тысячи сайтам с фото- и видеоматериалами порнографического характера. Мы не знаем, это много или мало, но некоторые названия доменов довольно-таки смешные (porevoz, trahtor, arbuzik и ananasik dot com)", – говорится в сообщении.

Что касается сайта Алекса Лесли (Александра Кириллова), то он был заблокирован из-за того, что на нем продвигалась идеология "Сообщества мастеров и Охотниц", призывы к преумножению беспорядочных сексуальных связей и отрицание семейных ценностей.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор наладил диалог с Google по фильтрации запрещенного контента. С 7 февраля Google начал удалять из результатов поиска ссылки на сайты, попавшие в реестр запрещенных ресурсов Роскомнадзора. В этот список сайтов входят ресурсы, содержащие пропаганду суицида, призывы к экстремизму, порнографический контент, рекламу наркотиков, а также азартные игры без лицензии. В этом же перечне – и пиратские сайты.

Закон о блокировке запрещенных сайтов действует с 1 октября 2018 года. Google же не удалил из поиска сомнительные сайты.