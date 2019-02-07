Роскомнадзор и Google договорились о запрещенном контенте

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Роскомнадзор наладил диалог с Google по фильтрации запрещенного контента, заявил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

"В настоящее время этот диалог нас устраивает", – цитирует его РИА Новости. При этом в службе не пояснили, как стороны сейчас сотрудничают и подключилась ли компания к соответствующей системе. В пресс-службе Google отказались от комментариев.

Сегодня Google начал удалять из результатов поиска ссылки на сайты, попавшие в реестр запрещенных ресурсов Роскомнадзора. В этот список сайтов входят ресурсы, содержащие пропаганду суицида, призывы к экстремизму, порнографический контент, рекламу наркотиков, а также азартные игры без лицензии. В этом же перечне – и пиратские сайты.

Закон о блокировке запрещенных сайтов действует с 1 октября 2018 года. Google же не удалил из поиска сомнительные сайты.

В октябре Роскомнадзор потребовал от компании подключиться к реестру. В ноябре российский регулятор составил протокол об административном нарушении и возбудил дело. Американская корпорация оплатила штраф в 500 тысяч рублей.