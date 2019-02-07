Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

04:48

Google начал удалять из поиска запрещенные сайты

общество

04:48

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/wolterke

Google начал удалять из результатов поиска ссылки на сайты, попавшие в реестр запрещенных ресурсов Роскомнадзора. Об этом написали "Ведомости".

Популярный поисковик последовал требованию Роскомнадзора под угрозой блокировки.

Отмечается, что в список сайтов, доступ к которым провайдеры обязаны ограничивать, входят ресурсы, содержащие пропаганду суицида, призывы к экстремизму, порнографический контент, рекламу наркотиков, а также азартные игры без лицензии. В этом же ряду и пиратские сайты.

Ранее американская корпорация оплатила штраф в размере 500 тысяч рублей, выписанный Роскомнадзором за отказ подключиться к системе с перечнем заблокированных сайтов.

Закон о блокировке запрещенных сайтов действует с 1 октября 2018 года. Несмотря на предусмотренный законом штраф, Google не стал удалять из поиска сомнительные сайты. В октябре Роскомнадзор потребовал от компании подключиться к реестру.

В ноябре российский регулятор составил протокол об административном нарушении и возбудил дело, В декабре корпорацию обязали выплатить штраф.

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика