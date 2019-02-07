Google начал удалять из поиска запрещенные сайты

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Google начал удалять из результатов поиска ссылки на сайты, попавшие в реестр запрещенных ресурсов Роскомнадзора. Об этом написали "Ведомости".

Популярный поисковик последовал требованию Роскомнадзора под угрозой блокировки.

Отмечается, что в список сайтов, доступ к которым провайдеры обязаны ограничивать, входят ресурсы, содержащие пропаганду суицида, призывы к экстремизму, порнографический контент, рекламу наркотиков, а также азартные игры без лицензии. В этом же ряду и пиратские сайты.

Ранее американская корпорация оплатила штраф в размере 500 тысяч рублей, выписанный Роскомнадзором за отказ подключиться к системе с перечнем заблокированных сайтов.

Закон о блокировке запрещенных сайтов действует с 1 октября 2018 года. Несмотря на предусмотренный законом штраф, Google не стал удалять из поиска сомнительные сайты. В октябре Роскомнадзор потребовал от компании подключиться к реестру.

В ноябре российский регулятор составил протокол об административном нарушении и возбудил дело, В декабре корпорацию обязали выплатить штраф.