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Компания Google оплатила штраф в 500 тысяч рублей, наложенный за отказ подключиться к системе с перечнем заблокированных сайтов.

"Google штраф оплатил. Деньги на счет поступили", – приводит слова пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского РИА Новости.

С 1 октября 2018 года в России начал действовать закон, обязывающий поисковики подключаться к единому реестру запрещенной информации и удалять из поисковой выдачи сайты из этого списка. 25 октября Роскомнадзор потребовал от компании подключиться к реестру.

В ноябре представители Роскомнадзора встретились с сотрудниками Google и заявили о невыполнении компанией российского законодательства о блокировке запрещенных сайтов. По итогам переговоров директор департамента Google по взаимодействию с органами госвласти в Европе Дорон Авни пообещал передать требования Роскомнадзора в калифорнийский корпоративный центр Google.