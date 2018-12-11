Роскомнадзор оштрафовал Google на полмиллиона рублей

Фото: depositphotos/wolterke
Роскомнадзор оштрафовал компанию Google на 500 тысяч рублей за неисполнение российского законодательства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова.
Жаров добавил, что Роскомнадзор может возбудить еще одно дело в отношении Google. Это случится, если компания не начнет удалять противоправную информацию.
С 1 октября в РФ начал действовать закон, который обязывает поисковики подключаться единому реестру запрещенной информации и фильтровать поисковую выдачу от сайтов, находящихся в этом реестре. Компания Google этого не сделала.
25 октября Роскомнадзор направил в компанию требование о подключении к федеральной государственной информационной системе.
Затем уже в ноябре представители Роскомнадзора встречались с сотрудниками Google и заявляли о невыполнении компанией российского законодательства о блокировке запрещенных сайтов.
По итогам переговоров директор департамента по взаимодействию с органами госвласти в регионе Европы, Ближнего Востока и стран Африки Google Дорон Авни должен был передать предложенные регулятором механизмы урегулирования ситуации в калифорнийский корпоративный центр Google.
11 декабря Роскомнадзор рассматривал административный протокол, составленный 26 ноября в отношении американской компании Google за отказ подключиться к реестру запрещенных в РФ сайтов для фильтрации своей поисковой выдачи. На рассмотрение был приглашен представитель американского IT-гиганта.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: