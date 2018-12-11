Роскомнадзор оштрафовал Google на полмиллиона рублей

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Роскомнадзор оштрафовал компанию Google на 500 тысяч рублей за неисполнение российского законодательства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова.

Жаров добавил, что Роскомнадзор может возбудить еще одно дело в отношении Google. Это случится, если компания не начнет удалять противоправную информацию.

С 1 октября в РФ начал действовать закон, который обязывает поисковики подключаться единому реестру запрещенной информации и фильтровать поисковую выдачу от сайтов, находящихся в этом реестре. Компания Google этого не сделала.

25 октября Роскомнадзор направил в компанию требование о подключении к федеральной государственной информационной системе.

Затем уже в ноябре представители Роскомнадзора встречались с сотрудниками Google и заявляли о невыполнении компанией российского законодательства о блокировке запрещенных сайтов.

По итогам переговоров директор департамента по взаимодействию с органами госвласти в регионе Европы, Ближнего Востока и стран Африки Google Дорон Авни должен был передать предложенные регулятором механизмы урегулирования ситуации в калифорнийский корпоративный центр Google.

11 декабря Роскомнадзор рассматривал административный протокол, составленный 26 ноября в отношении американской компании Google за отказ подключиться к реестру запрещенных в РФ сайтов для фильтрации своей поисковой выдачи. На рассмотрение был приглашен представитель американского IT-гиганта.