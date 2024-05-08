МВД: украинцы могут находиться в РФ без ограничений после прохождения 3 процедур

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Граждане Украины могут и дальше находиться на территории России без ограничения срока пребывания и работать при условии, если они пройдут дактилоскопическую регистрацию, процедуру фотографирования и медицинское освидетельствование. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД РФ.

По данным ведомства, находиться в РФ без разрешительных документов могут граждане Украины и лица, состоявшие в гражданстве ДНР и ЛНР, после прохождения всех указанных процедур. Далее территориальные органы МВД РФ выдают людям соответствующий документ, оформленный на бланке установленного образца ("зеленая карта"), добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Казахстане ввели обязательную дактилоскопию граждан при получении паспорта или удостоверения личности. Как рассказал старший инспектор миграционной службы МВД республики Нуржан Джанабаев, процедура затронет всех, кроме детей младше 12 лет. По его словам, сдача отпечатков пальцев поможет упростить для граждан пересечение границ с другими государствами и исключить случаи подделки различных документов.