Минцифры хочет внедрить подтверждение личности россиян до 14 лет в систему ЕСИА

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Минцифры РФ предлагает создать способ подтверждения личности граждан в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) для пользователей, которые не достигли 14 лет. Об этом со ссылкой на проект постановления правительства сообщает ТАСС.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что лица, не достигшие 14-летнего возраста, не могут получить статус "подтвержденной учетной записи", что затрудняет совершенствование процесса перевода государственных услуг и иных сервисов в электронный вид с использованием системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

Кроме того, в ведомстве для несовершеннолетних граждан России также предлагают создать способ подтверждения личности, при котором им или их законным представителям не придется очно посещать МФЦ.

Ранее Минцифры опровергло информацию о том, что биометрические данные россиян будут собираться в единую биометрическую систему без согласия самих граждан. Проектом приказа предполагается отрегулировать процессы импорта ранее собранных биометрических данных, хранящихся в коммерческих системах, в государственную ЕБС.

