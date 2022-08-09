В России не будут собирать биометрические данные без согласия граждан – Минцифры

16:08
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Минцифры опровергло информацию о том, что биометрические данные россиян будут собираться в единую биометрическую систему (ЕБС) без согласия самих граждан. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.
Ранее в Сети распространилась информация о том, что Минцифры предложило собирать личные данные граждан в ЕБС без их согласия. Отмечалось, что для этого в министерстве разработали поправки к правилам сбора биометрии.
"В связи с появившимися в СМИ сообщениями Минцифры уточняет, что подготовленный проект приказа не предполагает отмену получения согласия граждан на сбор их биометрических данных", – говорится в публикации министерства.
Проектом приказа предполагается отрегулировать процессы импорта ранее собранных биометрических данных, хранящихся в коммерческих системах, в государственную ЕБС.
Ранее стало известно, что Минцифры осенью планирует внести в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести административную ответственность за утечку биометрических данных.
Так, за нарушения должностным лицам будет грозить штраф от 100 до 300 тысяч рублей, а юрлицам – от 300 до 500 тысяч рублей. Если к обработке данных допускается организация без аккредитации, то штраф составит для должностных лиц от 300 до 600 тысяч рублей, для юрлиц – от 500 тысяч до миллиона рублей.
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