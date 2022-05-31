Госбанки передадут биометрию клиентов в Единую биометрическую систему

Биометрические данные клиентов государственных банков соберут в одном месте – в Единой биометрической системе. Как пишет "Коммерсант", власти направили директиву в несколько крупных госбанков. В перспективе обратятся и к частными кредитными организациям, но не в столь принудительном формате.

Пока же эксперты гадают, чем вызвано такое решение правительства о форсированной передаче данных в ЕБС. Некоторые говорят о желании властей ускорить внедрение биометрии в государственные сервисы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.