Эскалатор в переходе между станциями "Пушкинская" и "Чеховская" закроют на ремонт с 6 июня

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Эскалатор в переходе между станциями "Чеховская" и "Пушкинская" станет временно недоступен для пассажиров с 6 июня. Об этом сообщается на сайте столичного метро.

Ограничения связаны с ремонтом, который продлится до 13 июля 2022 года.

Кроме того, до 15 июня будет недоступен для пассажиров эскалатор на станции "Верхние Лихоборы" (выходы № 4–5) Люблинско-Дмитровской линии.

Ранее была ограничена работа эскалатора на станции "Петровско-Разумовская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро. В связи с ремонтом он будет недоступен по 22 июля.

Также до 1 июля будет закрыт на ремонт эскалатор, расположенный в переходе между станциями "Лубянка" Сокольнической линии метро и "Кузнецкий мост" Таганско-Краснопресненской линии.

