Эскалатор в переходе между "Лубянкой и "Кузнецким мостом" закроют на ремонт

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Эскалатор, расположенный в переходе между станциями "Лубянка" Сокольнической линии метро и "Кузнецкий мост" Таганско-Краснопресненской линии, закроют на ремонт, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Воспользоваться им пассажиры не смогут с 24 мая по 1 июля.

До 27 мая временно недоступен для пассажиров эскалатор на станции метро "Римская" (выходы № 1–4) Люблинско-Дмитровской линии. Ограничения связаны с ремонтом.

Также с 12 мая закрыт на ремонт эскалатор в переходе со станции метро "Третьяковская" на Замоскворецкую линию. Эскалатор откроют для пассажиров 24 июня.

Кроме того, до 15 июня будет недоступен для пассажиров эскалатор на станции "Верхние Лихоборы" (выходы № 4–5) Люблинско-Дмитровской линии.

Ранее специалисты завершили реставрацию южного вестибюля станции "Динамо". В ходе работ был приведен в порядок фасад наземного павильона, в частности отреставрирована лепнина и декоративная штукатурка. Стенам вернули исторический цвет, купол с витражом и подсветкой восстановили. Также был проведен ремонт потолка, реставрация светильников на балконах и металлических решеток.