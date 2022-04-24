Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют с 30 апреля по 9 мая

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Москва 24

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Транспорт

03:59

Эскалатор на станции метро "Верхние Лихоборы" закроют на ремонт с 25 апреля

транспорт

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Эскалатор на станции "Верхние Лихоборы" (выходы № 4–5) Люблинско-Дмитровской линии метро станет недоступен для пассажиров с 25 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте московского метро.

Там добавили, что эскалатор откроют для пассажиров 15 июня.

Ранее сообщалось, что участок Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы от станции "Дубровка" до "Волжской" закроют с 30 апреля по 9 мая для строительства пересадки со станции "Печатники" на одноименную станцию Большой кольцевой линии.

До этого сообщалось, что эскалатор в переходе со станции метро "Третьяковская" закроют на ремонт с 12 мая. Он станет доступен для пассажиров 24 июня.

Кроме того, выход № 1 станции "Боровское шоссе" Солнцевской линии метро закрыли на ремонт до 30 апреля. Войти и выйти со станции можно через выходы № 2 и 3.

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