Эскалатор в переходе со станции метро "Третьяковская" закроют на ремонт с 12 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Эскалатор в переходе со станции "Третьяковская" на Замоскворецкую линию метро станет недоступен для пассажиров с 12 мая. Об этом сообщается на официальном сайте московского метро.

Там добавили, что эскалатор откроют для пассажиров 24 июня.

Ранее сообщалось, что эскалатор на станции "Пражская" (выходы № 1–8) Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют на ремонт с 18 апреля. Он откроется для пассажиров 27 мая.

Также эскалатор в переходе со станции "Театральная" на Арбатско-Покровскую линию столичного метро закрыли с 24 марта. Он будет недоступен для пассажиров по 6 мая текущего года.