Эскалатор на станции метро "Пражская" закроют на ремонт с 18 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Эскалатор на станции "Пражская" (выходы № 1–8) Серпуховско-Тимирязевской линии метро станет недоступен для пассажиров с 18 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте московского метро.

Там добавили, что эскалатор откроют для пассажиров 27 мая.

Ранее сообщалось, что эскалатор в переходе со станции "Театральная" на Арбатско-Покровскую линию столичного метро закрыли с 24 марта. Он будет недоступен для пассажиров по 6 мая текущего года.

Кроме того, выход № 1 станции "Боровское шоссе" Солнцевской линии метро закрыли на ремонт до 30 апреля. Войти и выйти со станции можно через выходы № 2 и 3.