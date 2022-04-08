Специалисты приступили к отделке платформы на станции "Марьина Роща" БКЛ московского метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Специалисты приступили к отделке платформы на станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Об этом со ссылкой на заммэра Москвы сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
"Полы в правом станционном тоннеле начали выкладывать гранитными плитами серого цвета. На данный момент уже уложено 1,9 тысячи квадратных метров камня", – рассказал Бочкарев.
Он отметил, что "Марьина Роща" является одной из самых глубоких и сложных в строительстве станций БКЛ. Главной особенностью ее архитектурного облика станет ассоциация с убранством старинных усадеб. Акцент будет сделан на колонны: им придадут выпуклую форму. Облицовку планируют выполнить мраморными плитами с эффектом кракелюра.
"Это позволит создать ощущение старины и эстетики фарфора", – пояснил заммэра.
В свою очередь, гендиректор АО "Мосметрострой" Сергей Жуков рассказал, что на станции завершаются монолитные работы по устройству платформенной части в среднем и левом станционных тоннелях. Подходит к концу и устройство верхнего строения пути в перегонах на северо-восточном участке. Специалисты уже начали монтаж инженерных систем.
"Параллельно ведутся работы на пересадке с Большой кольцевой линии на Люблинско-Дмитровской линию. Строители уже отделывают стены и полы в соединительных коридорах между одноименными станциями "Марьина Роща". В скором времени они приступят к монтажу эскалаторов из четырех подвижных лент", – добавил Жуков.
Станция "Марьина Роща" будет образовывать транспортно-пересадочный узел с одноименной станцией Люблинско-Дмитровской линии и будущей платформой Московского центрального диаметра (МЦД).
Ранее сообщалось, что в Москве завершается монтаж четырех эскалаторов, связывающих входной вестибюль станции "Рижская" БКЛ. Работы планируют завершить в ближайший месяц. Кроме того, в зоне вестибюля устанавливаются вентиляционные системы, силовые и слаботочные кабели.
В Москве продолжается строительство Большой кольцевой линии метро
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: