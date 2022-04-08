Специалисты приступили к отделке платформы на станции "Марьина Роща" БКЛ московского метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Специалисты приступили к отделке платформы на станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Об этом со ссылкой на заммэра Москвы сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Полы в правом станционном тоннеле начали выкладывать гранитными плитами серого цвета. На данный момент уже уложено 1,9 тысячи квадратных метров камня", – рассказал Бочкарев.

Он отметил, что "Марьина Роща" является одной из самых глубоких и сложных в строительстве станций БКЛ. Главной особенностью ее архитектурного облика станет ассоциация с убранством старинных усадеб. Акцент будет сделан на колонны: им придадут выпуклую форму. Облицовку планируют выполнить мраморными плитами с эффектом кракелюра.

"Это позволит создать ощущение старины и эстетики фарфора", – пояснил заммэра.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосметрострой" Сергей Жуков рассказал, что на станции завершаются монолитные работы по устройству платформенной части в среднем и левом станционных тоннелях. Подходит к концу и устройство верхнего строения пути в перегонах на северо-восточном участке. Специалисты уже начали монтаж инженерных систем.

"Параллельно ведутся работы на пересадке с Большой кольцевой линии на Люблинско-Дмитровской линию. Строители уже отделывают стены и полы в соединительных коридорах между одноименными станциями "Марьина Роща". В скором времени они приступят к монтажу эскалаторов из четырех подвижных лент", – добавил Жуков.

Станция "Марьина Роща" будет образовывать транспортно-пересадочный узел с одноименной станцией Люблинско-Дмитровской линии и будущей платформой Московского центрального диаметра (МЦД).

Ранее сообщалось, что в Москве завершается монтаж четырех эскалаторов, связывающих входной вестибюль станции "Рижская" БКЛ. Работы планируют завершить в ближайший месяц. Кроме того, в зоне вестибюля устанавливаются вентиляционные системы, силовые и слаботочные кабели.