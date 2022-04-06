Конкурс на создание музыкальной темы для общественного транспорта стартовал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В Москве начался конкурс на создание заглавной музыкальной темы для городского транспорта. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Ликсутов рассказал, что принять участие в конкурсе могут российские музыканты или композиторы.
"Заявки принимаются в течение месяца – до 29 апреля. Конкурс продлится до 30 июня. Мелодия, которую выберут лучшей, будет звучать на всей инфраструктуре Московского транспорта уже этой осенью", – сказал Ликсутов.
Он подчеркнул, что музыкальную тему будут выбирать в несколько этапов, а окончательное голосование пройдет среди граждан.
Подробности можно узнать на сайте.
Ранее сообщалось, что второй вестибюль станции "Каховская" Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро стал доступен для пассажиров. Теперь москвичи и гости столицы смогут сэкономить несколько минут, спускаясь в подземку со стороны улицы Каховки.
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