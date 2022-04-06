Выход со станции метро "Боровское шоссе" частично закрыли на ремонт до 30 апреля

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Выход № 1 станции "Боровское шоссе" Солнцевской линии метро закрыли на ремонт до 30 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте московского метро.

Войти и выйти со станции можно через выходы № 2 и 3.

Ранее сообщалось, что эскалатор на станции ЗИЛ (выходы № 1–2) Московского центрального кольца недоступен для пассажиров с 21 марта. Его откроют 31 мая.

Кроме того, эскалатор на станции "Водный стадион" Замоскворецкой линии столичной подземки стал недоступен для пассажиров с 14 марта. Ограничение действует для пассажиров до 15 апреля текущего года.