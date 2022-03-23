Эскалатор на станции МЦК ЗИЛ закрыли на ремонт до 31 мая

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Эскалатор на станции ЗИЛ (выходы № 1–2) Московского центрального кольца недоступен для пассажиров с 21 марта. Об этом сообщается на официальном сайте московского метро.

Там добавили, что эскалатор откроют для пассажиров 31 мая.

Ранее сообщалось, что эскалатор в переходе со станции "Театральная" на Арбатско-Покровскую линию столичного метро закроют с 24 марта. Он будет недоступен для пассажиров по 6 мая текущего года.

Кроме того, с 16 по 31 марта закрылся эскалатор на станции "Славянский бульвар" (выход № 1) Арбатско-Покровской линии.

