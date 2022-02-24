Эскалатор на станции метро "Водный стадион" закроют на ремонт на месяц

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Эскалатор на станции "Водный стадион" Замоскворецкой линии столичной подземки станет недоступен для пассажиров с 14 марта. Об этом сообщается на официальном сайте московского метро.

"На станции <...> (выход №2) закроют на ремонт эскалатор", – уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что эскалатор будет недоступен для пассажиров по 15 апреля текущего года.

Ранее сообщалось, что с 3 марта будет закрыт эскалатор на станции "Чкаловская" Люблинско-Дмитровской линии метро. Ремонт там проведут до 22 апреля.