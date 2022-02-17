Эскалатор на станции метро "Чкаловская" закроют на ремонт почти на два месяца

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Эскалатор на станции "Чкаловская" Люблинско-Дмитровской линии метро станет недоступен для пассажиров с 3 марта. Об этом сообщается на официальном сайте столичной подземки.

В пресс-службе метрополитена уточнили, что ремонт продлится почти два месяца.

"Закроется на ремонт эскалатор, ведущий к четвертому и пятому выходам метро", – уточняется в материале.

По словам специалистов, работы продлятся до 22 апреля.

Ранее сообщалось, что станция "Новослободская" столичного метрополитена откроется после ремонта уже в начале текущего года. Об этом рассказывал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

