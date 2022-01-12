Новый вестибюль и платформу построят на станции Каланчевская

Фото: портал мэра и правительства Москвы

План реконструкции станции Каланчевская второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) предусматривает строительство дополнительной платформы и нового вестибюля, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, слова которого приводятся на портале мэра и правительства столицы.

"На участке железной дороги Каланчевская – Курская продолжается масштабная реконструкция. На остановочном пункте Каланчевская ведется строительство второй платформы и нового пассажирского вестибюля", – сказал Бочкарев.

Также в настоящее время на станции ведутся работы по устройству опор, строительству подпорных стен со стороны первого главного пути и сборке пролетных строений эстакад. Позднее начнется монтаж пролетных строений.

Ранее сообщалось, что ремонт на станции "Рижская" Калужско-Рижской линии метро планируется завершить до лета текущего года. Изначально проектом предусматривалась только установка дополнительного эскалатора, однако после демонтажа старых эскалаторов специалисты пришли к выводу о необходимости проведения работ по ремонту инфраструктуры станции для обеспечения безопасности пассажиров.