Новый вестибюль и платформу построят на станции Каланчевская

10:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы
План реконструкции станции Каланчевская второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) предусматривает строительство дополнительной платформы и нового вестибюля, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, слова которого приводятся на портале мэра и правительства столицы.
"На участке железной дороги Каланчевская – Курская продолжается масштабная реконструкция. На остановочном пункте Каланчевская ведется строительство второй платформы и нового пассажирского вестибюля", – сказал Бочкарев.
Также в настоящее время на станции ведутся работы по устройству опор, строительству подпорных стен со стороны первого главного пути и сборке пролетных строений эстакад. Позднее начнется монтаж пролетных строений.
Ранее сообщалось, что ремонт на станции "Рижская" Калужско-Рижской линии метро планируется завершить до лета текущего года. Изначально проектом предусматривалась только установка дополнительного эскалатора, однако после демонтажа старых эскалаторов специалисты пришли к выводу о необходимости проведения работ по ремонту инфраструктуры станции для обеспечения безопасности пассажиров.
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