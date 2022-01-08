Срок завершения ремонта станции метро "Рижская" перенесли на II квартал 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Ремонт на станции "Рижская" Калужско-Рижской линии метро планируется завершить в апреле-июне текущего года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.
Отмечается, что изначально проектом предусматривалась только установка дополнительного эскалатора, однако после демонтажа старых эскалаторов специалисты пришли к выводу о необходимости проведения работ по ремонту инфраструктуры станции для обеспечения безопасности пассажиров.
"Станция, открытая более 60 лет назад, – признанный памятник архитектуры, поэтому все работы проводятся максимально тщательно и аккуратно. Поэтому мы вынуждены продлить закрытие "Рижской" до завершения – во II квартале 2022 года", – объяснили в пресс-службе.
Станция при этом не изменит свой облик – планируется лишь привести ее в соответствие современным требованиям безопасности.
Станция метро "Рижская" была закрыта на ремонт 22 августа 2020 года. Сейчас поезда проезжают ее без остановки.
При этом станция Рижская МЦД-2 по-прежнему открыта. Кроме того, пассажирам Московского центрального диаметра доступна бесплатная пересадка между станцией МЦД и "Проспектом мира".
Станцию метро "Рижская" закрыли на год на ремонт
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